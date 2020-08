Birds of Prey, Jurnee Smollett-Bell:'In Black Canary ho messo la mia rabbia'

Jurnee Smollett-Bell, interprete di Black Canary in Birds of Prey, ha raccontato di aver usato le critiche razziste nei confronti del suo casting per alimentare la performance del suo personaggio. Il film racconta anche il percorso d'emancipazione del personaggio di Harley Quinn rispetto alla figura del Joker vista in Suicide Squad.

Jurnee Smollett-Bell interpreta Dinah Lance, in arte Black Canary, cantante di un night club dalla voce letale, Dinah è inizialmente soggiogata da Black Mask, prima di liberarsi e di universi alle Birds of Prey. Nei fumetti Dinah è raffigurata come una donna bianca con i capelli biondi e il casting di Smollett-Bell, afroamericana, ha suscitato diverse critiche da parte di alcuni fan.



Di recente l'attrice ha ammesso di essere a conoscenza di queste critiche razziste e della sua reazione:"Ha scatenato una rabbia dentro di me, il che è fantastico per Canary" ha confessato.

Oltre all'emancipazione di Harley Quinn, Birds of Prey si sofferma spesso anche sulla condizione delle altre donne protagoniste.

Black Canary riesce a liberarsi dalla morsa di Sionis e trova una nuova famiglia per sé, insieme alle altre componenti di Birds of Prey.

Jurnee Smollett-Bell ha ammesso di aver voglia di interpretare Black Canary in un prossimo film, anche se ufficialmente non è stato dato alcun annuncio.

Nonostante un buon apprezzamento della critica, Birds of Prey non ha funzionato granché al botteghino. Su Everyeye trovate la recensione di Birds of Prey e la recensione di Suicide Squad.