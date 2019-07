Birds of Prey: le ispirazioni di Ella Jay Basco per il ruolo di Cassandra Cain

Birds of Prey uscirà al cinema il prossimo anno e sarà il debutto assoluto sul grande schermo per Cassandra Cain, interpretata da Ella Jay Basco. Il personaggio appare in modi completamente diversi nel canone dei DC Comics ma sembra che Basco abbia usato un approccio decisamente unico per prepararsi al ruolo assegnatole.

La giovane attrice ha recentemente parlato del suo ruolo in un'intervista, soffermandosi soprattutto sulle altre attrici da cui ha preso ispirazione:"Voglio davvero rappresentare la comunità asiatica, che da sola mi ispira ad agire perché la rappresentazione e la diversità nel settore sono estremamente importanti per me" ha spiegato Basco "Alcuni dei miei idoli che mi ispirano sono persone come Natalie Portman, Jodie Foster e, soprattutto, Sandra Oh. Quando mi preparavo per il ruolo di Cassandra Cain li usavo come ispirazione, specialmente Natalie in Léon e Jodie in Taxi Driver".



Ella Jay Basco ha approfondito anche il processo che l'ha portata ad essere scelta per il ruolo:"L'audizione è durata un mese e sono dovuta andare circa cinque volte. Ho visto un sacco di film, ho affinato le mie abilità nelle arti marziali, e ho letto alcuni fumetti su Cassandra Cain. Quando ho avuto il ruolo, mia mamma mi ha subito prelevata da scuola e me l'ha comunicato in macchina con al telefono l'agente. Sono rimasta subito scioccata e non potevo credere di averlo vinto! Ho lavorato molto duramente su questo ruolo e mi sono emozionata perché volevo così tanto questa parte! Piangevo totalmente, sapevo che da quel momento in poi la mia vita sarebbe cambiata per sempre".

Birds of Prey seguirà le vicende di un'improbabile squadra composta da Harley Quinn (Margot Robbie), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez). Dovranno tutte insieme salvare Cassandra dalle grinfie di Black Mark (Ewan McGregor). Dana Lee è il nonno di Harley Quinn. Le prime reazioni pare esaltino la performance di Margot Robbie.