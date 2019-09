Birds of Prey: iniziate le riprese aggiuntive dirette da Chad Stahelski

In attesa del primo trailer di Birds of Prey, possiamo mostrarvi un video dal set del nuovo film Warner Bros. nel quale viene testimoniato l'inizio della sessione di riprese aggiuntive dirette da Chad Stahelski.

L'acclamato regista della saga di John Wick è stato reclutato dalla produzione per dirigere delle sequenze d'azione particolarmente spettacolari, e infatti nel filmato possiamo vedere Harley Quinn che viene tirata sul retro di un veicolo: è impossibile stabilire se se si tratti di Margot Robbie o di una sua stunt - anche se, dal posizionamento della cinepresa, pare evidente che si stia tentando un primo piano, il che lascerebbe supporre che la persona inquadrata sia proprio la Robbie - ma senza timor di dubbio possiamo azzardare che la scena faccia parte di una più ampia sequenza di inseguimenti.

All'inizio del video, comunque, la Robbie viene mostrata seduta sulla sua sedia al fianco di altre due Harley Quinn, le celebri body-double utilizzate per le riprese più pericolose.

Come al solito, potete visionare il filmato in calce all'articolo.

Cathy Yan ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, che attualmente sta lavorando anche allo script di un film stand-alone per Batgirl. Inizialmente si era vociferato che anche la supereroina di Gotham avrebbe fatto una comparsa in Birds of Prey (nei fumetti Barbara Gordon è un membro del gruppo) ma al momento non è chiaro se la Warner sia tornata o meno sui propri passi.

In Birds of Prey, comunque, faremo sicuramente la conoscenza di Renee Montoya (Rosie Perez), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead). Infine Ewan McGregor sarà il villain Black Mask, con Chris Messina che interpreterà il serial killer Victor Zsasz.

Il film uscirà il 7 febbraio 2020.