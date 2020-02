Birds of Prey: Harley Quinn guida il team contro Black Mask nelle nuove clip

A due giorni dall'arrivo nelle sale di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Warner Bros. ha pubblicato online nuove clip del film che sottolineano la rivalità tra il team capitanato proprio dall'ex fidanzata del Joker e Black Mask, il villain della pellicola diretta da Cathy Yan, e pronta ad invadere le sale.

Margot Robbie torna nel ruolo di Harley Quinn, già interpretato in Suicide Squad di David Ayer, e che in futuro riprenderà nella nuova versione di James Gunn, The Suicide Squad. Nel cast di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn troviamo anche Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell in quello di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, con Ewan McGregor nelle vesti del cattivo di turno, Black Mask.



Cathy Yan è la prima regista asiatica a dirigere un film su supereroi. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson, che in passato ha lavorato anche allo script di Bumblebee.

Nei fumetti DC Comics, il team di Birds of Prey è composto da personaggi principalmente femminili che comprende anche personaggi noti come Catwoman, Poison Ivy e Katana, presente in Suicide Squad e interpretata da Karen Fukuhara.

In passato venne creata una serie tv andata in onda dal 2002 al 2003, con Mia Sara nei panni di Harley Quinn.

Secondo Cathy Yan, Ewan McGregor è perfetto per il ruolo di Black Mask, e qualche giorno fa ha spiegato la scelta di effettuare dei reshoot per Birds of Prey.