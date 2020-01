Birds of Prey, un gustoso video dietro le quinte anticipa il nuovo film DC

Una nuova featurette incentrata sul dietro le quinte della realizzazione di Birds of Prey vede i membri del cast e la regista discuter vari aspetti del nuovo lungometraggio DC Films.

La star del film Margot Robbie, interprete della protagonista Harley Quinn, afferma: "È un film molto divertente. È una corsa sfrenata, e penso che volessimo che le persone avessero un assaggio di come potrebbe essere la vita quando la vedi dal punto di vista di Harley e quando guardi questo film è proprio questo che ti viene dato. È imprevedibile ed è fuori di testa, è disordinato e divertente e pericoloso e violento e assurdo ed è straziante e commovente. È un po' di tutto, esattamente come il personaggio."

"Sì, Harley è pazza", aggiunge Jurnee Smollett-Bell, che interpreta Black Canary. "È una psicopatica. È eccentrica. È tutte queste cose fastidiose. Ma Margot ha trovato un modo per radicarla in una verità alle quale penso possiamo relazionarci.”

"Questo film deve molto a Margot", dichiara la regista Cathy Han. “È stata una sua idea in tutto e per tutto. Lei l'ha presentata allo studio. Ha presentato l'idea di un film su una gang di ragazze con Harley Quinn alla guida e questo perché, credo, ha capito che il personaggio di Harley è qualcuno che non vuole stare mai da solo, e poi ha sviluppato la sceneggiatura con Christina [Hodson, ndr]. Quindi questo è stato un viaggio molto personale per lei."

"Ha messo davvero la sua mano lungo tutto il film", continua Mary Elizabeht-Winstead, che invece interpreta la vigilante di Gotham City Cacciatrice, "ma allo stesso tempo è riuscita a mantenere una visione molto chiara per tutto il tempo, della quale sono rimasta molto colpita".

"La cosa più eccitante come attore è avere una serie di scelte con il tuo personaggio", ha concluso la Robbie. "Puoi fare qualsiasi cosa quando sei Harley Quinn. Puoi in qualche modo reagire in un modo o reagire in altri 20 modi diversi e ha sempre senso per il personaggio. Quindi è una parte molto stimolante e liberatoria con la quale lavorare."

Birds of Prey arriverà nei cinema italiani il 6 febbraio.