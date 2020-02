Birds of Prey: guardate le protagoniste in azione nel nuovo video backstage

Disponibile nelle sale italiane già da ieri, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn debutta oggi anche nei cinema degli Stati Uniti. Per l'occasione, IGN ha pubblicato una featurette esclusiva che ci porta nel dietro le quinte del cinecomic DC.

Come potete vedere in calce alla notizia, il filmato mostra l'allenamento di Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Rosie Perez in preparazione delle diverse scene action presenti nel film, che ricordiamo essere state curate da Chad Stahelski. Non a caso, la regista Cathy Yan ha parlato di recente anche del paragone con John Wick.

Le attrice, interpreti rispettivamente di Harley Quinn, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya, a quanto pare si sono dovute impegnare duramente nonostante la presenza delle immancabili stuntwomen. Gli allenamenti, molto probabilmente, sono stati organizzati proprio dalla 87Eleven di Stahelski.

Tornando alla release americana, le ultime previsioni del box office indicano un potenziale debutto da oltre 50 milioni di dollari, mentre si parla di un incasso globale di 110-125 milioni. Niente male se pensiamo al budget di produzione di circa 80-90 milioni.

Il film, lo ricordiamo, è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Per altri approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Birds of Prey.