Birds of Prey: guardate l'incidente con il cameraman inserito nel cut finale del film

Cathy Yan, regista di Birds of Prey, ha svelato un piccolo incidente avvenuto sul set tra Mary Elizabeth Winstead e Matty Libatique, direttore della fotografia in quel momento in prima linea come cameraman, che è stato inserito anche nella versione finale del film uscita nelle sale.

Si tratta della scena in cui la Cacciatrice aggredisce uno degli scagnozzi di Maschera Nera (Ewan McGregor) nello scivolo del luna park, che come potete vedere in calce ha portato a una collisione tra gli stuntman e la cinepresa.

"Il cameraman era il nostro diretto della fotografia, Matty Libatique, che è stato distrutto da uno stuntman di 90 chili. L'inquadratura che diventa nera è il risultato dello scontro" ha spiegato la regista su Twitter, per poi assicurare che il DOP è uscito intatto dall'incidente. "Per essere chiari, Matty non si è fatto niente. È uscito dal tunnel da tipo tosto qual è. Si è anche offerto volontario per farlo.

Attualmente in programmazione anche nelle sale italiane, il film con Margot Robbie sta faticando più del previsto al box office anche a causa del suo rating-R negli Stati Uniti. Arrivato al suo terzo weekend, Birds of Prey ha infatti incassato solamente 173 milioni di dollari: stando agli analisti, per evitare il flop il film dovrà raggiungere tra i 250 e i 300 milioni. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Birds of Prey.