Birds of Prey guarda ad un'apertura mondiale di $110-125 milioni di dollari

Il film Birds of Prey, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Margot Robbie, è attualmente proiettato per un weekend di apertura da $110-125 milioni nei cinema di tutto il mondo.

Si tratta di un progetto importante per Warner Bros. dopo l'enorme successo di Joker, che ha guadagnato oltre $1 miliardo in tutto il mondo diventando il primo film rated-r a riuscire in tale impresa. Lo spin-off di Suicide Squad arriverà nei cinema di tutto il mondo nei prossimi giorni e, secondo gli analisti, è prevista un'apertura considerata modesta.

Questo perché, se le cifre dovessero essere confermate, il film con la Robbie lo collocherebbe dietro l'ultimo film DCEU, Shazam, che ha guadagnato $158,6 milioni nella sua apertura globale. Tuttavia, vale la pena notare che Birds of Prey ha anche un budget molto inferiore. Non è ancora stato confermato, ma le fonti parlano di un budget di produzione inferiore ai $100 milioni, il che permetterebbe allo studio di rientrare nel budget anche con le proiezioni meno entusiastiche.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, Birds of Prey include nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nei panni di Renee Montoya, Chris Messina nei panni di Victor Zsasz e Ewan McGregor nel ruolo di Black Mask. Ali Wong, Robert Catrini e Michael Masini interpretano ruoli sconosciuti.

