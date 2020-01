Birds of Prey: Gail Simone vuole scrivere uno spin-off con Black Canary

Intervenendo sul suo account Twitter, Gail Simone, autrice deI fumetti di Birds of Prey, ha confessato che le piacerebbe l'opportunità di scrivere un film spin-off di Birds of Prey incentrato sulla Black Canary di Jurnee Smollett-Bell. Quest'anno arriverà nelle sale Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

"Tutto quello che sto dicendo è un film stand alone di Black Canary interpretato da Jurnee Smollett-Bell. E lo scrivo. E ha la Cacciatrice. E Savant e Creote".

In un altro tweet Gail Simone aveva espresso tutto il suo entusiasmo per la presenza di Black Canary, un personaggio al quale è molto affezionata, tra i personaggi del film di Cathy Yan, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.



Pare che il film su Black Canary di Gail Simone s'ispirerebbe alla sua personale interpretazione del fumetto di Birds of Prey. Quando Simone ha iniziato a lavorare per la serie di fumetti, nel 2003, ha aggiunto la Cacciatrice al nucleo del team, insieme a Black Canary e Oracle. Savant e Creote furono alcuni dei primi cattivi che introdusse, facendo attirare Black Canary in una trappola.

Jurnee Smollett-Bell ha confessato quanto sia onorata di portare sullo schermo Black Canary:"Si tratta di un personaggio così leggendario, e sono diventata una sua fan da Injustice 2. Ed è stato fantastico lavorare con queste donne così rockstar, e sentire la vicinanza che abbiamo. Si è trattato di un sogno".

Nelle ultime ore è uscita una nuova immagine di Birds of Prey e addirittura un poster con il team di Harley Quinn al completo.