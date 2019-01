Birds of Prey: le foto emerse in rete suggeriscono un design fumettistico per Harley Quinn

Manca veramente poco all'inizio delle riprese dell'attesissimo Birds of Prey, che vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni della scatenata Harley Quinn, affiancata da un team supereroistico tutto al femminile. Ed è proprio la Robbie la protagonista delle nuove foto emerse in rete, che ci suggeriscono il possibile nuovo look per il personaggio.

Le foto in questione sono state pubblicate in queste ore su Twitter. In esse, possiamo vedere l'attrice australiana in palestra, mentre si allena con quelli che sembrerebbero essere dei pattini a rotelle. Niente di strano, in tutto ciò, se non fosse che quei pattini a rotelle potrebbero essere un importante indizio circa il prossimo look del personaggio nel cinecomic.

Guardando queste foto, i lettori di fumetti di lunga data non avranno tardato molto per ricondursi alla versione New 52 di Harley Quinn. Nello specifico, parliamo di un'Harley più moderna nello stile e nel vestiario, entrambi fortemente ispirati dal lavoro Coney's Island Roller Derby e rimescolati al design cromatico rosso e nero tipico del personaggio.

Che sia quindi questa l'ispirazione per l'Harley Quinn di Birds of Prey? Purtroppo, non ci è dato saperlo. Se così fosse, ciò si ricollegherebbe alle affermazioni fatte dalla stessa Robbie qualche mese fa, in cui si parlava espressamente di un "nuovo look", da cui sarebbero derivati ulteriori "costumi da Halloween".

A pensarci bene, considerando l'immenso successo di pubblico nei confronti del precedente design del personaggio (ai tempi di Suicide Squad), non sarebbe strano pensare che Warner e DC abbiano deciso di riproporre un nuovo look, capace di diventare iconico e memorabile come il suo predecessore. Con le riprese previste per questo mese, Harley Quinn si prepara quindi ad entrare in azione, assieme a Cacciatrice e Black Canary.

Diretto da Cathy Yan, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) seguirà la formazione di un'improbabile alleanza di supereroine, nel tentativo di salvare la giovane Cassandra Cain dai piani malefici del letale e pericoloso Maschera Nera, interpretato per l'occasione dal carismatico Ewan McGregor.

L'uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 7 febbraio 2020.