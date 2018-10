Birds of Prey: il film sarà R-Rated, Cathy Yan parla della regia

Nelle scorse ore è stato confermato che Birds of Prey sarà un film Rated R, e quindi i fan potranno aspettarsi delle ambientazioni molto cupe e oscure per una pellicola intrisa di black humor e vietata ai minori. Nel frattempo la regista, Cathy Yan, ha parlato di come è riuscita a ottenere il timone del progetto del film DC.

"Ho fatto i compiti" ha scherzato Cathy Yan "Ho adorato la sceneggiatura e mi è sembrato qualcosa che potevo davvero fare, qualcosa di molto simile alla mia stessa voce. Lo script è pieno di black humor e di temi come l'emancipazione femminile. Ero fiduciosa sul fatto che questa opportunità stava venendo verso di me".

Sulla proposta che ha avanzato ha spiegato:"Ho proposto un film tutto al femminile, vietato ai minori, perché ho pensato che Harley avesse bisogno di amiche. Ama interagire con le altre persone quindi credo che non debba apparire in un film in cui è sola. Dovrebbe stare con altre persone, e dovrebbero essere una gang di ragazze".

Cathy Yan è stata ritenuta idonea dai produttori, rimasti stupiti dal suo lavoro nella complicata industria cinematografica cinese.

Nel film tornerà Margot Robbie nelle vesti di Harley Quinn, insieme a Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Rosie Perez.

Birds of Prey arriverà nelle sale cinematografiche il 7 febbraio 2020.