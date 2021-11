Birds of Prey, il film con Margot Robbie è stato censurato su HBO Max

I fan della DC Comics che volevano rivedere Birds of Prey su HBO Max sono rimasti sorpresi di scoprire che il film è stato censurato dallo streamer, come confermato da un disclaimer all’inizio della pellicola.

Il film di supereroi DC incentrato su Harley Quinn, leggete la nostra recensione di Birds of Prey, ora si apre con un avvertimento che recita: "Questo film è stato modificato come segue dalla sua versione originale: è stato modificato per il contenuto", come potete vedere nella galleria in calce alla notizia. Nel film classificato come R, linguaggio scurrile e violenza sono stati attenuati ad un livello che potrebbe non essere stato immediatamente evidente, anche se una scena con protagonista la detective Montoya (Rosie Perez) mostra una frase sulla sua maglietta chiaramente modificata, come potete vedere nella nostra gallery.



Non è ancora chiaro il motivo per cui lo streamer offra il film in questa versione ma non sarebbe la prima volta che una piattaforma di streaming provoca un po’ di frustrazione nel pubblico. Questa versione modificata di Birds of Prey è quella che è andata in onda anche su TNT con una valutazione TV-14. HBO Max trasmette in streaming contenuti da tutta la libreria WarnerMedia, che include sia HBO che TNT tra varie altre reti televisive. Forse la spiegazione più probabile del motivo per cui la versione modificata di Birds of Prey è la versione in streaming è che i diritti di trasmissione sono stati trasferiti da HBO Max a TNT e, di conseguenza, HBO Max deve trasmettere in streaming la versione TNT. Ora che un grosso numero di fan ha notato il problema, lo streamer potrebbe correggere la situazione, restate sintonizzati per ulteriori dettagli e nel frattempo scoprite cosa ha detto Robbie su Bird of Prey 2.