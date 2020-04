Birds of Prey: i fan vogliono Zoey Deutch nei panni di Batgirl in un sequel

Del film su Batgirl si parla da parecchio tempo, dai primi tempi in cui si pensava sarebbe stato JOss Whedon a dirigerlo, fino a quando questi non si vide costretto a lasciare il progetto. Tra i vari nomi che i fan hanno tirato in ballo per il ruolo c'è anche quello di Zoey Deutch, che ha prontamente risposto online.

L'occasione per tornare a parlare di Batgirl l'ha fornita proprio l'uscita in sala di Birds of Prey, il quale visto il suo mondo costruito interamente intorno alle figure femminili dell'universo fumettistico DC Comics, non poteva non suggerire ai fan che ci fosse spazio quindi anche per Barbara Gordon, che come saprete per anni ha agito sia come Batgirl che come Oracolo. Adesso un numero accanito di appassionati ha indicato l'attrice Zoey Deutch come papabile candidata per il ruolo in un film sequel/spin-off proprio di Birds of Prey con quest'ultima che non ha atteso un giorno di più per rispondere direttamente via Twitter, facendolo postando l'emoji di un pipistrello (poi però rimosso dalla timeline).

La Deutch, vista di recente in Zombieland: Doppio colpo, già in precedenza si era detta disponibile a interpretare il ruolo di Batgirl, ma al momento pare che il progetto attorno a un film sull'eroina DC sia in una fase di stallo, data anche la crisi sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus che ha avuto effetto su tutte le produzioni hollywoodiane, incluso quelle degli attesi The Batman, Shazam! 2 e The Flash, tutti recentemente posticipati al cinema. Proprio di The Batman era stato girato solo il 25% del totale prima dello stop obbligato della produzione, mentre le riprese degli altri due devono ancora avere inizio.

Per quanto riguarda Batgirl, i fan avevano proposto nel ruolo principale anche i nomi di altre attrici molto lanciate al momento come Karen Gillan e Kaitlyn Dever.