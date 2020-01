Birds of Prey, Ewan Mcgregor descrive il suo Maschera Nera: 'È un maniaco del controllo'

Mentre negli Stati Uniti si sta svolgendo l'anteprima di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ecco arrivare nuovi dettagli sul villain del film, Maschera Nera, direttamente dal suo interprete.

"Deve sentirsi sempre in assoluto controllo" ha spiegato l'attore durante una recente intervista (via CinemaBlend) "Impazzisce quando non è in controllo. Lo vediamo solo nel suo club, nella sua macchina e nel suo appartamento - o mentre va in giro. Ma in realtà mi sembra di vederlo veramente solo nei posti che controlla. Poi arriva Harley nel suo mondo, ed è incontrollabile. Lo fa diventare matto. La odia."

Per scoprire come Maschera Nera reagirà alla conoscenza di Harley Quinn ormai non ci resta che attendere il prossimo 6 febbraio, quando il film arriverà nelle sale italiane distribuito da Warner Bros. Tra i personaggi più attesi, oltre ai due già citati, troveremo anche Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) e Cassandra Cain (Ella Jay Basco).

Diretto da Cathy Han e scritto da Christina Hodson, Birds of Prey sarà il primo cinecomic a debuttare nel corso del 2020: a giugno, per rimanere in casa DC, sarà invece il turno di Wonder Woman 1984. Cosa vi aspettate dal film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di Birds of Prey e al trailer di Wonder Woman 1984.