Birds of Prey: per Ewan McGregor il suo Black Mask è il villain perfetto per l'era Trump

Nel corso di una recente intervista concessa a Men's Journal, Ewan McGregor ha potuto parlare abbastanza liberamente del personaggio da lui interpretato nell'imminente Birds of Prey, ovvero il temibile Black Mask dei fumetti.

Considerato uno dei più malvagi signori del male che hanno mai messo piede a Gotham City, Roman Sionis/Black Mask rappresenterà una vera minaccia per il gruppo di anti-eroine capitanato dalla Harley Quinn di Margot Robbie, qui assoluta protagonista dopo la sua prima apparizione nel Suicide Squad di David Ayer. McGregor, nel corso dell'intervista, ha descritto il suo personaggio come il villain "perfetto per l'era Trump".

"Si tratta di un grandissimo narcisista, a tal punto da non aver più idea di cosa sia la vita o le persone che lo circondano, dalla pelle così sottile e che vuole solo essere costantemente al centro dell'attenzione". Secondo Chris Messina, poi, che interpreta il braccio destro di Sionis nel film, Victor Zsasz, tutto funziona al meglio grazie alla performance dinamica di McGregor: "Come villain è incredibile perché è così attraente e seducente. Ti porta a pensare di avere simpatia per lui, è carino, è divertente gravitare attorno al suo mondo. A quel punto di stacca una gamba a morsi. Ha questa incredibile caratteristica che lo trasforma immediatamente in un violento, una persona feroce. Ci sono alcuni momenti in cui la sua rabbia esce fuori, ma poi ritorna a essere quel personaggio affascinante cui accennavo prima".

McGregor ha anche parlato della teoria secondo la quale il suo personaggio e quello di Messina avrebbero una relazione sentimentale: "Non voglio rivelarvi nulla, ma questa è una teoria divertente. Di sicuro abbiamo un legame davvero particolare".

Diretto da Cathy Yan, Birds of Prey comprende nel cast anche Ewan McGregor nei panni di Black Mask, ed Ella Jay Basco nel ruolo di Cassandra Cain e Chris Messina in quello del villain Zsasz. Il titolo completo italiano sarà Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), e comprenderà dunque il particolare sottotitolo della versione originale. L’uscita nelle sale, lo ricordiamo, è prevista per il 6 febbraio 2020. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale.

Tra gli altri progetti DC Films in uscita vi ricordiamo Wonder Woman 1984 (l'uscita del trailer è attesa per dicembre), The Batman, The Suicide Squad, The Trench e Aquaman 2.