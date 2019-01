Birds of Prey: Ella Jay Basco rivela che le riprese sono iniziate

Ella Jay Basco, l'attrice che in Birds of Prey interpreterà i ruolo di Cassandra Cain, ha recentemente rivelato che le riprese del cinecomic sono iniziate.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) - questo il titolo lunghissimo e ufficiale, proposto da Margot Robbie), è il nuovo cinefumetto del DC Extended Universe che vedrà come protagoniste le eroine (e anti-eroine) della Detective Comics, capitanate - appunto - da Harley Quinn, in arrivo direttamente da Suicide Squad, dove ha fatto la sua prima apparizione.

Il personaggio di Harley Quinn è talmente piaciuto al fandom che si è parlato fin da subito di spinoff a lei dedicati e finalmente pare si possa annunciare l'inizio delle riprese di questa avventura tutta al femminile. Ella Jay Basco interpreterà il ruolo di Cassandra Cain nel film e l'attrice ha confermato che la produzione ha aperto i battenti. I ruoli sono i seguenti, almeno per quanto riguarda il cast principale: Margot Robbie nelle vesti di Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead nei panni della Cacciatrice e Jurnee Smollett-Bell come Black Canary.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sarà diretto dalla regista Cathy Yan. Attraverso il suo account Twitter ufficiale quindi, la Basco ha confermato che la fotografia principale è già iniziata per Birds of Prey; tuttavia non ha rivelato nulla di relativo alla trama nel post diffuso via social media. Anche se continuiamo a non sapere molto delle tematiche che verranno trattate nella pellicola, il film sarà "unico" rispetto a ciò che si è visto nel DCEU e, nonostante sia un progetto R-Rated, non sarà "un film molto serio", come ha confermato la stessa Margot Robbie. Le eroine della DC si scontreranno con il personaggio di Black Mask interpretato da Ewan McGregor, che sarà quindi il principale antagonista del film, e con il Victor Zsasz di Chris Messina.

È stato precedentemente riportato che Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn),concluderà la produzione a metà aprile 2019.