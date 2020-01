Birds of Prey: ecco quanto durerà l'atteso cinecomic DC con Margot Robbie

Si preannuncia una stagione cinematografica molto ricca dal punto di vista dei nuovi cinecomic in arrivo: oltre all'inizio della Fase 4 della Marvel, infatti, sono attesi ben due riduzioni cinematografiche targate Warner/Dc, la prima delle quali è Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Dopo la pubblicazione del nuovo full trailer ufficiale e la condivisione della tracklist della soundtrack - piena di artisti provenienti dal mondo del pop e dell'hip-hop - sembra sia trapelata anche la durata ufficiale della pellicola con Margot Robbie protagonista. Secondo quanto riportato da IFCO, responsabile della classificazione delle uscite cinematografiche in Irlanda, Birds of Prey dovrebbe avere una durata di 108 minuti. Questa notizia potrebbe rincuorare quei fan che vedevano nell'eccessiva durata di alcuni cinecomic recenti un difetto tra i più gravosi per la riuscita del film in questione. Basti pensare al disastroso Suicide Squad, che invece si teneva ampiamente oltre le due ore (135 minuti per l'esattezza).

Come ormai sappiamo, la storia del film ruota intorno alla prima squadra di supereroi composta da sole donne: Harley, Cacciatrice, Black Canary e la detective di Gotham City Renée Montoya si uniscono infatti quando il boss malavitoso Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cassandra Cain.

Di recente è stata la stessa attrice protagonista a paragonare l'affetto che alcuni fan nutrono per il mondo dei fumetti a quello che altri - o lei stessa - provano per i libri della saga di Harry Potter: "Il modo in cui mi sono sentita per Harry Potter, o in cui voi vi siete sentiti per Harry Potter, è il modo in cui si sentono tante persone per questi fumetti. Avevo 10 anni e volevo assolutamente sapere chi avrebbero scelto come Hermione Granger. E quando sentii Emma Watson da ragazzina dire: 'Amo i libri di Harry Potter' fui così contenta. Hermione Granger ama i libri, era tutto ciò che volevo".

Oltre a Margot Robbie nei panni del personaggio principale, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz e Ewan McGregor come il villain Maschera Nera. L'uscita nelle sale italiane del cinecomic DC è prevista per il prossimo 6 febbraio 2020.

Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi dell'ultimo trailer di Birds of Prey e alle ottime previsioni al box-office del cinecomic di Cathy Yan. Vi ricordiamo anche che rivederemo nel 2021 Harley Quinn in The Suicide Squad di James Gunn, anche se sarà scollegato dal film in uscita a febbraio.