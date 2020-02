Birds of Prey dovrebbe incassare meno di Sonic The Hedgehog nel week-end in arrivo

Nonostante il cambio di titolo in corsa per Birds of Prey, ehm pardon Harley Quinn: Birds of Prey, il film della Warner Bros. non dovrebbe riuscire a sovvertire gli scarsi risultati al box office.

Secondo gli analisti il cinecomic sarà superato dalla new entry Sonic the Hedgehog: il film con Margot Robbie ha guadagnato solo poco più di $85 milioni in tutto il mondo, e ora giunto alle porte del suo secondo week-end dovrebbe soffrire di un notevole rallentamento. Secondo gli analisti di Variety, l'adattamento del celebre videogioco SEGA dovrebbe esordire con $40 milioni di dollari negli Stati Uniti, cifra superiore di ben $7 milioni rispetto al debutto di Birds of Prey.

Il film DC dovrebbe guadagnare una cifra fra i $13 milioni e i $16 milioni di dollari secondo le prime stime, il che lo metterebbe in corsa per il secondo posto della classifica, che si giocherà a colpi di centesimi con Fantasy Island: l'horror Blumhouse, infatti, dovrebbe esordire con un incasso tra i $13 milioni e $15 milioni, che sarebbero comunque una vittoria considerati gli appena $7 milioni di budget.

Diretto da Jeff Fowler da una sceneggiatura scritta da Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel, Sonic the Hedgehog include la partecipazione di Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Frank C. Turner, Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard ed Elfina Luk.

Il film arriva in Italia oggi 13 febbraio. Leggete la nostra recensione in anteprima.