Birds of Prey: disponibili le scarpe con i tattoo di Harley Quinn

Nei primi giorni di febbraio uscirà nelle sale cinematografiche Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan, e ora sul mercato sono disponibili le scarpe ispirate proprio al film con protagonista Margot Robbie. Le calzature sono caratterizzate da lacci gialli e sono ricoperte di tattoo.

Le scarpe sono disponibili a 31,92 dollari sul sito Hot Topic (con lo sconto del 20%). Le hi-top non sono le uniche calzature di Birds of Prey che invaderanno il mercato. Puma a collaborato con DC Comics e la fumettista Jen Bartel per un nuovo paio di scarpe che dovrebbero essere vendute da Foot Locker dal mese di febbraio.



Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede Margot Robbie tornare ad interpretare il personaggio di Harley Quinn visto in Suicide Squad. Il film comprende anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary ed Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, membri fondatori della squadra di vigilanti femminile denominata Birds of Prey. Rosie Perez partecipa al film nelle vesti della detective Renee Montoya, con Ewan McGregor e Chris Messina nei panni di Black Mask e Victor Zsasz.

In questi giorni la costumista ha rivelato le fonti d'ispirazione per il film di Cathy Yan. La cosa certa è che in Birds of Prey non ci saranno molti riferimenti al DC Universe.