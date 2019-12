Le Birds of Prey della DC in due cover e tante immagini ufficiali delle rivista Total Film

Appena due mesi ci separano ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, e nel corso della campagna promozionale il magazine Total Film ha pubblicato online due cover esclusive della rivista e una serie di nuova immagini ufficiali del film di Cathy Yan.

Birds of Prey include anche la partecipazione di Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nei panni di Renée Montoya, Chris Messina nei panni di Victor Zsasz ed Ewan McGregor nel ruolo di Black Mask. Inoltre Ali Wong, Robert Catrini e Michael Masini sono stati assunti per ruoli tutt'ora avvolti nel mistero.

Come ormai sappiamo, la storia del film ruota intorno alla prima squadra di supereroi composta da sole donne: Harley, Cacciatrice, Black Canary e la detective di Gotham City Renée Montoya si uniscono infatti quando il boss malavitoso Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cassandra Cain.

Recentemente, la regista ha definito come inaffidabile il ruolo da narratrice che Quinn ha all'interno del film, come si evince dai trailer di Birds of Prey fin qui mostrati: "Lei è la narratrice ma è decisamente inaffidabile, il che fa parte del divertimento del film".

Il film uscirà nelle sale il 6 febbraio 2020 e qualora dovesse avere successo Margot Robbie ha già pronte alcune idee per il sequel.