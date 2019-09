Birds of Prey: la DC annuncia un panel dedicato ad Harley Quinn al New York Comic Con

Dopo il teaser trailer di Birds of Prey destinato esclusivamente alla sala cinematografica e mai rilasciato ufficialmente online, i fan della DC sono ancora in attesa di un primo filmato promozionale per il nuovo film con Margot Robbie.

Il cinecomic, che arriverà nei cinema di tutto il mondo a febbraio, ha da poco completato le riprese, con la co-protagonista Mary Elizabeth Winstead che ha lodato l'opera definendola diversa da ogni altro film di supereroi.

Ora arriva la notizia che la DC ha organizzato un panel speciale dedicato ad Harley Quinn durante il Cimic-Con di New York, e dato che il personaggio interpretato sul grande schermo dalla Robbie è considerato come il protagonista assoluto di Birds of Prey, chissà che proprio l'evento che si terrà nella Grande Mela non sia stato scelto come trampolino di lancio per la campagna promozionale del film.

Al momento le informazioni riguardanti il programma ufficiale dell'evento non parlano di filmati in anteprima né di trailer, ma tirano in ballo il lungometraggio diretto da Cathy Yan tramite diversi eventi, come una mostra dedicata ai costumi che gli attori hanno indossato per le riprese, da Harley Quinn (Margot Robbie) a Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) da Huntress (Mary Elizabeth Winstead) a Renee Montoya (Rosie Perez), con vari cartelloni promozionali per il film sparsi per tutta Manhattan.

Insomma, la data di uscita del film si avvicina e il momento per un trailer sembra quanto mai propizio. Restate sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.