Birds of Prey ha davvero deluso al box office? Ne parla la regista del film

Dopo aver ringraziato Patty Jenkins, regista di Wonder Woman che ha aperto la strada alle registe donne nei blockbuster, Cathy Yan si è pronunciata sul parziale fallimento del suo Birds of Prey al botteghino.

"So che gli studios avevano delle aspettative davvero alte per il film, e le avevamo anche noi. C'erano anche delle grandi aspettative per un film con una protagonista femminile, e ciò da cui sono stata più delusa è l'idea che forse tutto ciò è la prova di quanto non fossimo ancora pronti per qualcosa del genere. Era un peso in più che io, in quando donna di colore e regista, avevo già sulle mie spalle. Quindi sì, penso che ci siano di sicuro molti modi in cui puoi interpretare il successo o la mancanza di successo del film, e tutti hanno facoltà di farlo. Ma, alla fine, crediamo davvero che tutti si siano affrettati a leggere la situazione in un certo modo", ha dichiarato la regista ai microfoni dell'Hollywood Reporter.

Le parole di Yan si riferiscono soprattutto alle eccessive aspettative sugli incassi, che secondo lei hanno finito per dipingere il film in maniera negativa. Fa inoltre notare che altri film, che potevano contare su di un simile budget e che hanno ricevuto una simile accoglienza al box office (come Ford vs Ferrari), non si sono attirati simili critiche. Resta purtroppo il fatto che Birds of Prey è stato il peggior incasso al lancio per un film DC.

Possiamo comunque consolarci grazie al sandwich visto in Birds of Prey, ora che Sal ci ha mostrato il modo corretto di prepararlo.