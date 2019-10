Birds of Prey: Daniel Pemberton anticipa il suo lavoro sulla colonna sonora

Mentre aspettiamo tutti l'arrivo del full trailer ufficiale, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Twitter, Daniel Pemberton ha comunicato di essere al lavoro sulla colonna sonora ufficiale di Birds of Prey, in arrivo nelle sale a febbraio.

Dotato di un curriculum di tutto rispetto, il compositore è stato apprezzato per il suo lavoro recente in Spider-Man: Un nuovo universo, il film d'animazione della Sony con protagoniste le diverse incarnazioni di Spider-Man dei vari multi-versi esistenti, vincitore del Premio Oscar al miglior film d'animazione all'ultima edizione della cerimonia ufficiale.

Pemberton è stato autore anche dello score di Steve Jobs, il biopic scritto da Aaron Sorkin e diretto da Danny Boyle, ma anche di Operazione U.N.C.L.E. e King Arthur di Guy Ritchie, The Counselor per Ridley Scott, con il quale ha proseguito la collaborazione anche in Tutti i soldi del mondo. Recentemente ha scritto lo score di Yesterday, tornando a collaborare con Boyle e di Motherless Brooklyn, il film diretto da Edward Norton che aprirà la Festa del cinema di Roma. Prossimamente si metterà al lavoro anche su Enola Holmes, thriller con Millie Bobby Brown nella parte della sorella più giovane di Sherlock Holmes (Henry Cavill).

Il full trailer ufficiale di Birds of Prey è atteso per oggi, quindi se non vedete l'ora di scoprire cosa combineranno Margot Robbie e la sua gang in Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), sappiate che non dovrete aspettare poi molto...

La pellicola diretta da Cathy Yan, che secondo l'attrice Mary Elizabeth Winstead sarà qualcosa di mai visto prima per quanto riguarda i film sui supereroi, arriverà nelle sale il prossimo febbraio, ma non sappiamo ancora molto al riguardo, se non che Black Mask (Ewan McGregor) sarà l'antagonista del gruppo, avendo rapito la giovane Cassandra Cain (Ella Jay Basco), che le ragazze stanno cercando di portare in salvo.

Di seguito un coloratissimo poster di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) diffuso da Pemberton.