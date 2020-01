Birds of Prey, la costumista rivela anticipazioni e fonti di ispirazione

Manca sempre meno all'uscita di Birds of prey, il nuovo film del franchise DC Extended Universe, a cui a quanto pare non ci saranno molti riferimenti. Tra gli elementi che suscitano più attenzione ci sono i costumi di scena, che prendono accuratamente spunto dai fumetti. Ne ha recentemente parlato la costumista Erin Benach.

Intervistata da Entertainment Weekly, Erin Benach ha parlato del suo approccio al guardaroba del film, sottolineando l'importanza di un punto di vista femminile.

"Nei miei sogni più arditi, cosa avrei voluto che io e una banda di ragazze indossassimo per prendere a calci i nemici?" ha spiegato. La sua intenzione è stata quindi quella di creare uno street style, rispettando allo stesso tempo le indicazioni che emergono dai fumetti. Il look di Dinah Lance / Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e di Helena Bertinelli / Huntress (Mary Elizabeth Winstead), per esempio, è abbastanza fedele.

L'abito a rete giallo e nero indossato da Black Canary fa riferimento esplicitamente alle calze a rete che indossa nel fumetto. "L'ho letteralmente progettato su Jurnee" ha rivelato la costumista. "È stato uno di quei momenti organici."

Il guardaroba di Harley Quinn (Margot Robbie), sgargiante e colorato, rappresenta invece "la vibrazione anarchica e punk-rock di Harley", ed è caratterizzato anche da grosse collane e da una giacca fatta di nastro adesivo. "Potrebbe averlo rimosso da una scena del crimine, realizzando il capo da sola" suggerisce Erin Benach.

Cathy Yan, regista del film, ha gradito questo approccio. "Non avevo mai visto prima quel livello di comprensione dello zeitgeist della moda in un film di supereroi" ha detto recentemente. "Abbiamo pensato che fosse un modo davvero interessante per parlare alle donne senza essere troppo esplicite."

In attesa dell'uscita del film, prevista per il 7 febbraio, dai un'occhiata al video dietro le quinte di Birds of Prey.