Birds of Prey: confermato il deludente debutto da 33 milioni per il film DC

A conferma di quanto previsto dagli analisti dopo i risultati sotto le aspettative ottenuti venerdì, Birds of Prey ha debuttato al botteghino domestico con deludente incasso di 33 milioni di dollari.

Nonostante l'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico americano, testimoniate dal punteggio di 81% e l'Audience Score di 83% su Rotten Tomatoes, il film DC non è riuscito a raggiungere i 50 milioni previsti la scorsa settimana né i 45 milioni pronosticati dalla Warner Bros.

Lo stesso è accaduto nel mercato internazionale, dove il film ha chiuso il suo primo weekend con un incasso di 48 milioni portando il suo totale a quota 81 milioni, un risultato molto inferiore ai 110-125 milioni previsti prima del suo debutto. In Italia, Birds of Prey non è riuscito a scalzare Odio l'Estate dalla prima posizione.

Per quanto riguarda il box office USA, Bad Boys for Life è sceso al secondo posto con un solido quarto weekend da 12 milioni di dollari, mentre sull'ultimo gradino del podio troviamo 1917, il war-movie di Sam Mendes, con un incasso di 9 milioni. Grande favorito agli Oscar di questa notte, il film ha raggiunto quota 132 milioni.

