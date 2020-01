Birds of Prey: confermate le scene post-credit per il nuovo titolo DC Films

Nella notte si è tenuta a Los Angeles la premiere mondiale di Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, nuovo lungometraggio DC Films con protagonista Margot Robbie.

Oltre alle prime recensioni ben più che positive, sulla rete sono arrivate anche le prime informazioni relative ad ipotetiche scene post-credit, e ComicBook ha confermato ufficialmente che gli spettatori faranno bene a rimanere seduti dopo la conclusione del film. Il sito però non ha voluto rivelare nessuna informazione aggiuntiva al riguardo, quindi per il momento i più curiosi dovranno continuare a mangiarsi le unghie e attendere ancora.

Recentemente, Margot Robbie ha parlato di probabili sequel e del desiderio di introdurre Poison Ivy, quindi è possibile che la DC Films abbia pensato a delle scene post-credit per anticipare nuove avventure del primo team tutto al femminile del mondo dei cinecomics. Senza dimenticare che Christina Hodson, sceneggiatrice del film, è al lavoro sullo stand-alone di Batgirl, personaggio che inizialmente sarebbe dovuto apparire proprio in Birds of Prey.

Voi cosa pensate che vedremo nelle scene post-credit del film? Azzardate una risposta nei commenti.

Birds of Prey arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 6 febbraio prossimo. Nel cast, oltre alla Robbie, anche Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Ewan McGregor (Maschera Nera) e Chris Messina (Victor Zsasz).