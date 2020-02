Birds Of Prey conferma un dettaglio su Harley Quinn

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è approdato finalmente nelle sale, con grande piacere di critica e pubblico, che lo ha recensito positivamente su Rotten Tomatoes. Intanto, il film di Cathy Yan conferma un dettaglio su Harley Quinn. Seguono spoiler.

In Suicide Squad, l'Harley Quinn di Margot Robbie non aveva occhi che per il Joker di Jared Leto.

In Birds of Prey, però, scopriamo che in passato Harley ha avuto diverse relazioni amorose di una certa importanza, da cui è uscita con il cuore spezzato, come dichiara lei stessa a inizio film.

Harley, con un peculiare stile narrativo, molto cartoonesco, ci racconta infatti cosa è successo prima che il Joker la mollasse in quello che si potrebbe chiamare una sorta di recap della sua origin story, e tra i suoi precedenti interessi amorosi qui elencati notiamo anche anche la sagoma di una ragazza.

Questa scena confermerebbe dunque la bisessualità del personaggio, già ampiamente nota nei fumetti, ma che non era ancora stata indirizzata espressamente sul grande schermo.

Solo qualche giorno fa, la Robbie rendeva nota la volontà di un team up con Poison Ivy, e anche Cathy Yan vorrebbe vedere Ivy in un eventuale sequel. Che Pamela Isley possa essere il prossimo interesse amoroso di Harley?

E voi, avete già visto il film? Vi è piaciuto? Qui trovate la nostra recensione di Birds of Prey.