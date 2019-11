Le Birds of Prey al completo nella nuova immagine del film DC

La Warner Bros. ha pubblicato un nuovo poster promozionale per Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn), offrendoci una nuova anteprima su tutti e cinque i membri della squadra, con aggiunta una delle iene della protagonista interpretata da Margot Robbie.

Come al solito, potete visionarlo in calce all'articolo.

La sinossi ufficiale del nuovo progetto DC Films mette anticipa i toni da barzelletta parlando di poliziotti, uccelli canori, psicopatici e principesse mafiose, spiegando che la storia sarà raccontata in prima persona dalla stessa Harley e quindi come solo una come Harley è in grado di fare.

Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo psicotico braccio destro, Zsasz, decidono che il loro prossimo bersaglio sarà una giovane ragazza di nome Cass, tutta la città entra in guerra per trovarla. Harley, Cacciatrice, Black Canary e la detective Renee Montoya entreranno in rotta di collisione formando un improbabile quartetto, che non avrà altra che allearsi per sconfiggere il pericoloso gangster noto come Maschera Nera.

Nel film della Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ritorna nei panni di Harley Quinn dopo il debutto in Suicide Squad e prima di riprendere il ruolo in The Suicide Squad di James Gunn: questa volta però al suo fianco troverà Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary, Rosie Perez in quello di Renee Montoya ed Ella Jay Basco, al suo debutto sul grande schermo, nei panni di Cassandra Cain. I due villain, Victor Zsasz e Black Mask, saranno interpretati rispettivamente da Chris Messina ed Ewan McGregor.

