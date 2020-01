Birds of Prey: il coloratissimo nuovo poster italiano del film con Margot Robbie

La divisione italiana della Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo e coloratissimo poster italiano di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, cinecomic che vedrà come assoluta protagonista la Harley Quinn nuovamente interpretata da Margot Robbie.

La locandina vede al centro proprio Harley Quinn mentre tiene al guinzaglio una iena e nell'altra mano il riconoscibile martello gigante già esibito nei fumetti. Alle sue spalle le rimanenti Birds of Prey, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell e Ali Wong. Diretto da Cathy Yan, del cast faranno parte anche Ewan McGregor, Ella Jay Basco e Chris Messina. Il debutto nelle sale cinematografiche italiane è previsto per il 6 febbraio 2020.

Come noto, Jared Leto non riapparirà nei panni di Joker, fatto sancito dalla separazione del personaggio dalla nemesi di Batman: "La rottura con Joker è super recente, molto viva, e lei non l'ha presa bene. Nel narrare la vicenda, lei vi dirà che sta benissimo e che ama la vita da single. Ma sullo schermo vedrete raccontata una storia alquanto diversa". È caccia aperta ad Harley Quinn, ora che non è più sotto la protezione del temibile villain, e anche le altre donne in cerca di emancipazione dovranno stare attente a chi non ha nessuna intenzione di permettere che la ottengano.

Sin dal primo trailer del film è stato infatti chiarissimo che per Joker non ci sarebbe stato spazio: Birds of Prey vuole puntare unicamente sulla verve di Harley Quinn, forse l'unica protagonista di Suicide Squad a superare indenne la prova del tempo. Qualcuno, comunque, nutriva ancora la speranza che la nemesi di Batman potesse apparire anche solo per un cameo nel film di Cathy Yan, ma a quanto pare è destinato a restare deluso.

Margot Robbie, comunque, ha ammesso che anche in Birds of Prey Harley correrebbe subito da Joker; se è vero che il cuore del suo personaggio appartiene a Jared Leto, però, l'attrice di Birds of Prey si è complimentata con Joaquin Phoenix per il suo Joker.