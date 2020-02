Birds of Prey: il cinecomic DC si mostra in un dietro le quinte inedito

Nella notte è stato pubblicato del nuovo materiale promozionale di Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, con tre nuove clip e un dietro le quinte esclusivo di Fandango.

Come al solito, potete visionare il filmato in calce all'articolo.

Margot Robbie riprenderà il ruolo di Harley Quinn che ha già interpretato in Suicide Squad, ma questa volta sarà accompagnata da un roster di sole donne in cui compariranno anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain e Rosie Perez in quelli della detective di Gotham City Renee Montoya. I villain saranno Ewan McGregor nei panni del gangster Black Mask e Chris Messina nel ruolo dello psicopatico Victor Zsasz, mentre Ali Wong (Fresh Off the Boat), Robert Catrini (American Crime Story), Steven Williams (IT) e Derek Wilson (Preacher) completano l'ensemble in ruoli sconosciuti.

Cathy Yan (Dead Pigs) ha diretto lo spin-off, diventando la prima regista asiatica a dirigere un film di supereroi. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson (Bumblebee), al lavoro anche sulla sceneggiatura di uno stand-alone per Batgirl.

In DC Comics, le Birds of Prey sono una squadra di supereroine che nel corso della sua storia editoriale ha incluso anche Oracle/Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen e Katana, già interpretata da Karen Fukuhara in Suicide Squad.

