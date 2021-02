Birds of Prey, Cathy Yan rammaricata: 'Avrei voluto avere più controllo sul montaggio'

La storia è quella nota e, ormai, dalle parti di DC e Warner Bros. la conoscono piuttosto bene: dopo il clamoroso caso Zack Snyder e quello passato leggermente più in sordina di David Ayer e Suicide Squad, anche Cathy Yan ha mosso qualche lamentela relativa alla libertà in fase di montaggio del suo Birds of Prey.

"Mi sarebbe piaciuto avere più libertà in fase di montaggio per Birds of Prey. Ma ormai è andata così. Non so se esista una Cathy Yan cut da qualche parte, ma penso che questa sia una cosa che riguardi qualunque regista, perché tutti noi vorremmo poterci esprimere al meglio per quanto possibile. Vorremmo tutti che quanto vediamo sullo schermo combaci con quanto avevamo in mente" sono state le parole di un'amareggiata Yan.

"Non ho fatto Birds of Prey per poter dire di aver lavorato ad un grande blockbuster. L'ho fatto in primo luogo perché pensavo avesse un ottimo script. E per il fatto di avere l'opportunità di rappresentare le donne, in particolare delle supereroine, in un modo in cui non fosse mai stato fatto prima, né perfette né deboli" ha poi proseguito la regista. Recentemente, intanto, si era parlato di una rivalità tra Kaley Cuoco e Margot Robbie a causa di Harley Quinn; vediamo, invece, quali novità ci sono sull'eventuale sequel di Birds of Prey.