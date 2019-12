Birds of Prey, Cathy Yan paragona il film a Pulp Fiction, Arancia Meccanica e Rashomon

Durante una recente intervista con Slash Film Cathy Yan, regista di Birds of Prey, ha parlato delle influenze cinematografiche per l'opera DC Films con Margot Robbie, citando alcuni maestri del cinema come Quentin Tarantino, Akira Kurosawa e Stanley Kubrick.

"Il modo in cui esco dalla struttura del film è un po' una sorta di 'Pulp Fiction che incontra Rashomon'. Quindi direi che si tratta di una struttura non convenzionale", ha detto Yan. "Per me, molti dei miei cineasti preferiti hanno influenzato questo film, quindi direi ovviamente Tarantino. Di certo anche 'Il Professionista', in particolare il rapporto tra Harley e Cass. In realtà abbiamo alcuni, come posso dire, grandi omaggi a diversi film. Fateci caso quando lo vedrete."

La Yan ha citato anche Stanley Kubrick, in particolare l'idea di un gruppo di criminali che si uniscono in stile Arancia Meccanica.

"Anche visivamente, penso, il film sia molto influenzato da 'Arancia Meccanica'. Per esempio il Black Mask Club è molto simile al Milk Bar. Ma anche lo stile Mod, l'era degli anni '70. Abbiamo davvero cercato di far sembrare questo film come qualcosa di unico, qualcosa che il pubblico non ha mai visto in un film di supereroi. C'è molto dei film che ho amato nel corso degli anni qui dentro."

Oltre a Margot Robbie, il cast di Birds of Prey include anche Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco, Ewan McGregor e Chris Messina. L'uscita è fissata per il 7 febbraio 2020.

