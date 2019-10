Birds of Prey: il cast del film DC sorprende i fan al New York ComicCon

Il cast di Birds of Prey, nuovo lungometraggio DC Films in uscita a febbraio 2020, è comparso a sorpresa nel corso del panel DC Comics organizzato al New York Comic-Con, mandando in visibilio i fan presenti.

Tra le star presenti Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez ed Ella Jay Basco, oltre ovviamente all'immancabile Margot Robbie: le attrici hanno scattato foto con i fan durante l'evento cosplay di Birds of Prey e firmato autografi ai fortunati presenti, come testimoniato dalle foto caricate sull'account ufficiale di Twitter del New York ComicCon.

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) vede Margot Robbie riprendere il suo ruolo di Harley Quinn dopo Suicide Squad di David Ayer e prima di The Suicide Squad di James Gunn. Il film introdurrà nell'Universo DC anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary e Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, che si uniranno per formare una "gang" di strampalate vigilanti denominate Birds of Prey. Insieme a loro anche Rosie Perez, che recita nel ruolo del detective di Gotham City Renee Montoya, mentre Ewan MacGregor e Chris Messina saranno rispettivamente i villain Black Mask e Victor Zsasz.

Il film uscirà il 7 febbraio prossimo.

