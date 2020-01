Da Birds of Prey a Candyman: elenco di film diretti da donne e prodotti dai grandi studios

Il netto cambio di tendenza a Hollywood era già iniziato da quel Wonder Woman diretto da Patty Jenkins nel 2017, ma adesso IndieWire ha stilato un elenco di tutti i film diretti da donne che saranno prodotti dai grandi studios hollywoodiani nei prossimi due anni.

Mentre Walt Disney e Warner Bros. hanno fatto molto al riguardo in questi ultimi mesi (basti pensare ai rispettivi film di Black Widow o ancora Wonder Woman 1984 in uscita quest'anno), nei prossimi due anni, ovvero il biennio 2020-2021, sarà soprattutto Universal Pictures e la sua sotto-etichetta Focus Features ad emergere come allo studio maggiormente intenzionato ad affidare grandi progetti a registe.

Chi invece sembra scarseggiare in questo senso è Paramount Pictures che attualmente ha un solo progetto affidato a una regista (Reed Morano che dovrebbe arrivare con The Rhytm Section, a lungo rinviato nelle sale). Mentre chi fa peggio di tutti è Fox (ormai di casa Disney ma con una sua autonomia produttiva), la quale al momento ha zero progetti affidati a una donna (e in questo calendario è inclusa anche la sotto-etichetta attenta al cinema indipendente Fox Searchlight).

L'anno appena trascorso ha visto numerosi progetti, anche molto importanti e sui quali i rispettivi studios hanno puntato molto (basti pensare a nomi quali Ava DuVernay, Elizabeth Banks, Olivia Wilde, Maya Forbes, Lena Kahn, e soprattutto Greta Gerwig, quest'ultima in corsa per i prossimi Premi Oscar con il suo nuovo adattamento di Piccole Donne). Di seguito invece potete consultare l'elenco dei prossimi film diretti da donne per ciascuna casa di produzione: