Birds of Prey cambia titolo dopo il deludente debutto al botteghino

Dopo un primo weekend ampiamente sotto le aspettative sul fronte del box office, Warner Bros. ha deciso di modificare il titolo di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) almeno per quanto riguarda le sale americane.

Stando a quanto riportato da Comicbook.com, infatti, le maggiori catene di cinema degli USA come AMC e Regal hanno cambiato il nome del film in Harley Quinn: Birds of Prey, evidenziando dunque il personaggio di Margot Robbie come la grande protagonista.

Nonostante un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico americano, al suo debutto Birds Of Prey ha incassato solamente 33 milioni di dollari, un risultato piuttosto lontano anche dai 45 milioni previsti nei giorni precedenti dallo studio. Per fare un confronto, cinecomic R-Rated di successo come Joker (premiato in questi giorni con gli Oscar a Joaquin Phoenix e alla colonna sonora) e Deadpool hanno esordito rispettivamente con oltre 130 milioni e 90 milioni.

Visto il budget di produzione stimato intorno agli 80-85 milioni, costo relativamente contenuto rispetto ad altri blockbuster tratti dai fumetti, il film diretto da Cathy Yan dovrebbe comunque evitare di diventare un flop assoluto al botteghino, almeno secondo quanto riportato da Forbes.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Birds of Prey.