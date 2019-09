Birds of Prey: un breve teaser annuncia l'arrivo del primo trailer ufficiale!

L'attesa è finita. Dopo aver mostrato un primo sguardo in esclusiva nelle sale, Warner Bros. ha finalmente rivelato quando arriverà il primo trailer ufficiale di Birds of Prey.

L'annuncio arriva da un breve - anzi, brevissimo - teaser in cui possiamo dare una nuova occhiata alla Harley Quinn di Margot Robbie e alle new entry Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead) e Black Canary (Jurnee Smollett-Bell). La cosa importante però è la data di arrivo del trailer, ovvero il 1 ottobre, domani.

I dettagli sulla trama del film DC sono ancora sconosciuti, d'altronde finora è stato mostrato solamente con un poster dedicato ad Harley Quinn, ma ne sapremo sicuramente di più con l'uscita del primo trailer - probabilmente accompagnato da una sinossi ufficiale.

Diretto da Cathy Yan, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) vedrà nel cast, tra gli altri, anche Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya e Ewan McGregor nei panni di Black Mask.

Il film debutterà al cinema il 7 febbraio 2020. Nei mesi scorsi Warner Bros. ha ingaggiato Chad Stahelski, regista di John Wick, per supervisionare i reshoot di alcune scene d'azione, una delle quali vede la Robbie in fuga sui pattini.