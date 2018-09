Birds of Prey: Batman è assente da Gotham City da due anni?

Secondo quanto rivelato nel precedente report su Birds of Prey, il film dovrebbe svolgersi in una Gotham City privata del suo protettore, Batman. Ma dov’è finito il crociato incappucciato?

È quanto stanno iniziando a chiedersi i fan di tutto il mondo, i quali hanno puntato decisamente sull’abbandono del personaggio da parte di Ben Affleck. Un giornalista di SuperBroMovies di stanza a Los Angeles, invece, cita il fatto che nel film “nessuno avrebbe più visto Batman a Gotham City da circa due anni. È probabilmente impegnato con la Justice League oppure le risposte arriveranno dal film standalone”.

Insomma, appare evidente che il destino di Batman verrà chiarito una volta per tutte quando arriveranno notizie certe dal The Batman di Matt Reeves. Comunque, nonostante Reeves ad oggi non abbia né smentito né confermato la presenza di Ben Affleck nel suo film, sappiamo che la Warner è entusiasta dello script realizzato dall'autore di The War - Il Pianeta delle Scimmie, che come riportato in precedenza è parzialmente ispirata al romanzo gotico di Robert Louis Stevenson Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde.

L'unica cosa che sappiamo attualmente è che Reeves sta apportando alcune revisioni alla sceneggiatura, dato che la produzione conta di poter iniziare le riprese entro l'estate 2019. I dettagli sulla storia di The Batman sono sconosciuti.

Tornando a Birds of Prey, Variety ha rivelato recentemente che la Warner starebbe corteggiando Ewan McGregor o su Sharlto Copley come possibili volti del villain del cinecomic, che dovrebbe essere Maschera Nera. Non è chiaro se la Warner abbia già contattato i due attori oppure sia solo una dream list a cui punterebbe lo studio al momento.

La Warner Bros. Pictures ha fissato per il 7 febbraio 2020 la data di uscita di Birds of Prey, che sarà diretto da Cathy Yan. La pellicola sarà distribuita anche in IMAX; Margot Robbie, qui anche in veste di produttrice del film, tornerà a vestire i panni iconici di Harley Quinn nel film. Nel cast anche Mary Elizabeth Winstead (Fargo, Scott Pilgrim vs. The World) e Jurnee Smollett-Bell (Hands of Stone, Underground) che interpreteranno, rispettivamente, i ruoli della Cacciatrice e di Black Canary.