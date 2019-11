Per Birds of Prey si attende un esordio col botto al botteghino

In attesa del The Suicide Squad di James Gunn sarà affidato alla Harley Quinn di Birds of Prey il compito di cominciare a risollevare le sorti di un brand, quello dei 'cattivi ragazzi' della DC, partito decisamente male con il film di David Ayer del 2017.

Le premesse, fin qui, sembrano essere delle migliori: il personaggio interpretato da Margot Robbie, d'altronde, era stato uno dei pochi a bucare effettivamente lo schermo in Suicide Squad ormai due anni fa, e il tam-tam mediatico generato dalla promozione del nuovo film dovrebbe portare i suoi frutti.

Gli ultimi report, in tal senso, sembrano confermare le previsioni più ottimistiche: secondo quanto rivelato da Variety, infatti, la produzione sarebbe piuttosto fiduciosa nel fatto che Birds of Prey possa fare sfracelli al botteghino già al suo esordio, previsto per il prossimo febbraio.

Non ci sono ancora certezze, invece, sulla classificazione della quale godrà il film al suo arrivo in sala: un Rated-R è tutt'altro che improbabile vista la massiccia presenza di scene violente o comunque controverse, nonostante comunque saranno ben lontani i toni visti nel Joker di Todd Philips.

In una delle ultime immagini rilasciate, comunque, abbiamo potuto finalmente vedere le Birds of Prey al completo. Qualcuno, invece, sa già cosa ci aspetta ma si ostina a tenere la bocca chiusa: si tratta proprio del regista di The Suicide Squad James Gunn, che ha già letto l'intera sceneggiatura del film su Harley Quinn.