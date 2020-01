Birds of Prey, in arrivo il trailer finale del film con Margot Robbie

Dopo aver visto il faccia a faccia tra Maschera Nera e Harley Quinn nella recente immagine di Birds of Prey, ecco arrivare nuove informazioni sul prossimo (e ultimo) trailer ufficiale del film DC.

Secondo quanto riportato da Trailer Track, infatti, la Consumer Protection BC ha classificato ufficialmente un trailer di Birds of Prey della durata di 2 minuti e 22 secondi che quasi sicuramente sarà vietato ai minori, visto il riferimento al "linguaggio volgare" presente nel sito.

Il filmato non è ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe approdare in rete nel giro di qualche giorno in vista dell'ormai imminente uscita del film nelle sale.

In arrivo nei cinema italiani il 6 febbraio 2020, infatti, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (questo il titolo completo) inaugurerà la nuova annata di cinecomic che porterà sul grande schermo altri film attesi come Wonder Woman 1984, Black Widow e Venom 2.

Diretto da Cathy Can, il film vedrà nel cast Margot Robbie - al ritorno nei panni di Harley Quinn in attesa di rivederla nuovamente nel The Suicide Squad di James Gunn (2021), insieme a Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, e Ewan McGregor nel ruolo di Maschera Nera.



La Robbie, nel frattempo, ha confermato che Joker non avrà un cameo in Birds of Prey.