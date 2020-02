Birds of Prey, l'arrivo di Black Mask era stato anticipato già in Justice League?

Birds of Prey sarà anche uno standalone, eppure un piccolo indizio su Black Mask ci era effettivamente stato dato già in Justice League... Ma quanto sarà stato intenzionale?

Come ben sappiamo, la pellicola con protagonista Margot Robbie e la sua gang tutta al femminile ha come villain principale Roman Sionis a.k.a. Black Mask, interpretato da un Ewan McGregor al suo debutto nell'universo cinematografico DC. Il suo personaggio, infatti, non era ancora comparso sullo schermo in versione live-action.



Ma, secondo un utente di Reddit, il suo arrivo non ci avrebbe dovuto stupire più di tanto, perché nel film corale del 2017 diretto da Zack Snyder (sostituito poi Joss Whedon), un particolare avrebbe dovuto farci pensare a una sua comparsata futura.



Come potete vedere nel post che trovate anche in calce alla notizia, ci si sta riferendo a uno shot di un edificio la cui insegna al neon reca scritto "Janus". Nei fumetti, la Janus Cosmetics è l'azienda di famiglia dei Sionis.



Certo, non si fa esplicita menzione di Black Mask, ed è da vedere quanto ai tempi potesse essere inteso una sorta di prosieguo con il personaggio come main villain, ma alla meno peggio è un ulteriore easter egg che ad alcuni avrà fatto sicuramente piacere aver individuato.



E voi, che ne pensate? L'arrivo di Sionis era già nei programmi, o si trattava di un semplice easter egg? Fateci sapere nei commmenti.



Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è attualmente al cinema.