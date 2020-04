Birds of Prey arriva in streaming dal 21 maggio: ecco come guardarlo

Un carico di film piuttosto consistente sta per arrivare in versione digitale dal prossimo maggio: su tutti spicca Birds of Prey, il film che ci porta nuovamente a seguire le avventure di Harley Quinn dopo aver fatto la sua conoscenza nel precedente Suicide Squad.

Il film che vede nuovamente Margot Robbie nei panni dell'anti-eroina DC arriverà infatti in versione digitale il prossimo 21 maggio: Birds of Prey sarà dunque disponibile per l'acquisto in digitale (anche in versione 4K UHD) su piattaforme quali Apple TV, YouTube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Non solo: dal 4 maggio sarà anche possibile noleggiare Birds of Prey su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Non solo Birds of Prey, comunque: i prossimi giorni saranno colmi di uscite in digitale, dal Richard Jewell di Clint Eastwood (30 aprile) a Me Contro Te - La Vendetta del Signor S (1 maggio), passando per Il Diritto di Opporsi (14 maggio). Insomma, se la quarantena continua vorrà dire che almeno aumenteranno anche i modi di passarla guardando un bel film da soli o in compagnia.

Una fan art, intanto, ci ha mostrato il look alternativo di un personaggio di Birds of Prey; la regista Cathy Yan, invece, è tornata qualche tempo fa a parlare del flop di Birds of Prey.