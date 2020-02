Birds of Prey apre con 4 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì

Birds of Prey, lo spinoff della DC Films di Suicide Squad del 2016, ha iniziato la sua corsa al box office con una giornata di anteprime tra i $4 e i $5 milioni di dollari negli Stati Uniti anteprime, secondo le stime del settore per gli spettacoli iniziati alle 18:00.

Anche se la cifra è molto più bassa rispetto ai due grossi standard per i cinecomic rated-r, ovvero Joker ($13,3 milioni), Deadpool ($12,7 milioni) e Logan ($9,5 milioni), il film con Margot Robbie è il primo che si rivolge maggiormente ad un pubblico di donne, per di più under 25, una fetta di pubblico nota nel mercato per non programmare le serate al cinema.

Ciò vuol dire che gli incassi di Birds of Prey dovrebbero salire gradualmente, soprattutto da quando la programmazione del film inizierà ad espandersi in 4.236 località nel corso della giornata di oggi. I numeri di anteprima di Birds of Prey al momento sono appena sotto i $5,9 milioni di Shazam, che però era agevolato da una valutazione PG-13, e poco sopra quelle di Watchmen, cinecomic rated-r

Ricordiamo che il tracciamento iniziale per il mercato domestico prevede un esordio tra i $50-$55 milioni, mentre la Warner rimane un po' più cauta e mira ad un debutto da $45 milioni, confermando la tendenza degli studi cinematografici a mantenere sempre al ribasso le previsioni rispetto agli analisti di settore. La valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes, comunque, dovrebbe aiutare il film a raggiungere quel risultato.

