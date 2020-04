Birdman: la spiegazione del criptico finale del film con Michael Keaton

Ad oggi Birdman rimane uno dei film del regista messicano Alejandro González Iñárritu maggiormente apprezzati da pubblico e critica. Michael Keaton nei panni dell'ex star cinematografica Riggan Thomson che cerca di riciclarsi a Broadway e ritrovare smalto dopo un periodo di declino in seguito al successo nel cinema a Hollywood.

Il film, presentato alla 74ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, venne candidato a nove premi Oscar, vincendone quattro, fra cui il premio a miglior film e miglior regia. Ad affascinare gli spettatori anche un finale piuttosto criptico, che lascia spazio a diverse interpretazioni che nel corso di questi anni hanno provato a spiegarne il significato.



Secondo il regista, Alejandro González Iñárritu, il finale di Birdman è aperto. Il personaggio di Emma Stone osserva fuori dalla finestra, come se il protagonista avesse spiccato il volo. Un finale che di fatto il regista messicano non vuole spiegare e che lascia libero all'interpretazione del pubblico.

Una delle prime teorie sviluppata dagli spettatori sostiene che Riggan non sia sopravvissuto allo sparo in scena e che sia morto. L'ultima scena rappresenterebbe un'allucinazione nella quale Riggan finalmente trova tutto quello che desidera; il rispetto della figlia e l'adorazione del pubblico in primis.

La seconda teoria sostiene che Riggan abbia realmente dei poteri telecinetici e che tutte le sequenze nelle quali il personaggio fluttua o vola letteralmente tra i cieli di New York siano reali e non frutto della sua immaginazione. Finale compreso.

La terza teoria mescola le precedenti versioni; Riggan sopravvive ma l'incidente in teatro gli acuisce la sua schizofrenia e che al termine del film si lanci davvero dalla finestra, ponendo fine alla sua vita. Il personaggio di Emma Stone starebbe osservando un meteorite, come quello visto all'inizio del film.

Nei giorni scorsi Emma Stone ha ammesso di aver rovinato una scena di Birdman, film nel quale interpreta la figlia problematica di Riggan Thomson. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Birdman, uscito nelle sale a febbraio 2015.