Birdman, durante una scena quello commentato da Edward Norton... È lo script del film!

Che Edward Norton abbia un caratteraccio non è esattamente un mistero: la star di Fight Club e Schegge di Paura fa parte di quel novero di attori con cui tutta Hollywood eviterebbe di lavorare se potesse, come dimostra il fatto che il suo personaggio in Birdman sia nient'altro che una parodia del suo stesso interprete.

Nel film di Alejandro Gonzalez Inarritu il nostro Edward interpreta Mike Shiner, attore amato dalla stampa ma presuntuoso, arrogante e letteralmente insopportabile: tratti caratteriali per i quali il regista di Amores Perros poté ispirarsi allo stesso Norton senza star lì a pensarci due volte. La prova della somiglianza tra attore e personaggio, in effetti, è presente in una scena in particolare.

Durante una sequenza di Birdman vediamo infatti Mike commentare il copione dello spettacolo teatrale di Riggan in modo neanche troppo velatamente sprezzante e critico: nulla di strano fin qui, se non fosse che i fogli tenuti in mano da Norton durante la scena di cui sopra siano nient'altro che quelli dello script di Birdman, evidentemente vero oggetto delle critiche non più di Mike Shiner, ma di Norton stesso!

Lo stesso Inarritu, d'altronde, non mancò di far notare al buon Edward di star facendo letteralmente la stessa cosa del suo personaggio: insomma, quando si dice un casting azzeccato! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Birdman.