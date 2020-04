Birdman tra Emma Stone e Margot Robbie: qual era la scelta migliore?

Per quanto il Riggan di Michael Keaton sia il nucleo pulsante attorno a cui ruota l'intero universo di Birdman, è impossibile non notare l'importanza nella storia della figlia Sam, interpretata da Emma Stone.

Fosse anche solo per quella sequenza finale che tanti interrogativi ha sollevato dopo l'uscita del film, la figlia e personificazione degli errori e dei fallimenti di Riggan era un ruolo da non sbagliare assolutamente in sede di casting.

Com'è logico che sia, dunque, ad esser prese in considerazione furono più scelte: prima che il ruolo finisse tra le mani della futura protagonista di La La Land, infatti, per la parte di Sam furono contattate Emilia Clarke, Blake Lively, Lily James e soprattutto l'allora nastro nascente Margot Robbie, reduce dalla meravigliosa prova offerta in The Wolf of Wall Street.

Il dualismo tra Stone e Robbie (non ce ne vogliano Clarke, Lively e James, ad oggi probabilmente non paragonabili alle altre due in quanto a prove memorabili sul grande schermo) ci pone dunque di fronte ad una domanda: è stata Emma Stone la scelta giusta o Robbie avrebbe saputo fare addirittura meglio?

In quanto a talento, d'altronde, avremmo serie difficoltà a scegliere una delle due: l'affinità con il personaggio ci lascia forse, però, propendere per una più che convincente Emma Stone. Cosa ne pensate? Siete soddisfatti della scelta di Inarritu o pensate che Margot Robbie avrebbe saputo dare qualcosa in più?

Proprio Emma Stone, tra l'altro, confessò qualche tempo fa di aver rovinato una scena di Birdman durante le riprese.