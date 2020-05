Bird Box, pubblicato il sequel: arriverà anche il film Netflix?

Reduce dal successo di Bird Box, il romanzo thriller scritto da Josh Malerman che è stato adattato in uno dei film originali Netflix più visti di sempre, lo scrittore ha da poco pubblicato negli Stati Uniti l'atteso seguito intitolato Malorie (come la protagonista interpretata da Sandra Bullock).

Ambientato 12 anni dopo gli eventi del primo capitolo, il libro seguirà un nuovo, pericoloso viaggio di Malorie in compagnia dei figli Tom e Olympia, ora 16enni, dopo la visita di un uomo che afferma di essere un "addetto al censimento".

"Faccio fatica a fare qualsiasi paragone tra Bird Box o Malorie e ciò che sta accadendo nel mondo" ha detto Malerman sul possibile legame tra la trama dei libri e l'emergenza sanitaria in atto. "Il mondo è giustamente spaventato, ma Bird Box e Malorie dovrebbero essere un terrore divertente, giusto? Leggendo online ho notato due fazioni. Chi sta alla larga dai racconti apocalittici e chi li sta totalmente abbracciando. È come se pensassero "Coronavirus, non ci sorprendi, avevamo già pensato a te!".

Malerman ha poi aperto all'arrivo di un terzo capitolo: "In questo momento non ho ancora niente in programma, ma sono davvero eccitato quando scrivo di quel mondo."

Visti gli straordinari risultati ottenuti da Bird Box su Netflix, dove è stato visto da più di 80 milioni di abbonati, è molto probabile che il colosso dello streaming abbia già messo gli occhi su un secondo nuovo adattamento, che per il momento però non è ancora stato annunciato. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Bird Box.