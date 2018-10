Bird Box: primo trailer per il film Netflix con Sandra Bullock

Netflix Italia ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Bird Box, nuova pellicola originale Netflix tratta dall'omonimo romanzo scritto da Josh Malerman e uscito nel 2016. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Questa la sinossi ufficiale: "Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, una cosa è certa: se la vedi, ti togli la vita. Affrontando l'ignoto, Malorie trova amore, speranza e un nuovo inizio, solo per vederseli sfuggire. Ora deve scappare con i due figli lungo un insidioso fiume, verso l'unico possibile rifugio. Ma per sopravvivere dovranno affrontare il pericoloso viaggio di due giorni con gli occhi bendati."

Diretto da Susanne Bier e scritto da Eric Heisserer (Arrival), il film vede nel cast Trevante Rhodes, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Tom Hollander, Colson Baker, BD Wong, Sarah Paulson, e John Malkovich.

Susanne Bier, che recentemente ha sviluppato la serie The Night Manager per AMC, nel 2011 ha diretto In un giorno migliore, pellicola che si è aggiudicata sia il Golden Globe che il Premio Oscar come miglior film straniero. Vista la presenza di un cast d'eccezione e una regista globalmente apprezzata, il film si pone come uno dei progetti più ambiziosi del colosso streaming, che nei prossimi mesi distribuirà anche film attesi come La ballata di Buster Scruggs e Roma.

Bird Box sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 dicembre.