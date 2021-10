Bird Box, Netflix svela il cast dello spin-off spagnolo: sarà ambientato a Barcellona

Vi avevamo già raccontato, nei mesi scorsi, dell'intenzione di Netflix di trasformare Bird Box in un franchise. Dopo i numeri da record fatti registrare dal film con Sandra Bullock, così, partirà a novembre la produzione di uno spin-off spagnolo, ambientato a Barcellona, che sarà scritto e diretto da Alex e David Pastor.

Netflix ha annunciato anche il cast dello spin-off di Bird Box: tra i protagonisti ci saranno Mario Casas, Diego Calva, Georgina Campbell, Alejandra Howard, Patrick Criado, Celia Freijeiro, Naila Schuberth, Lola Dueñas, Michelle Jenner, Leonardo Sbaraglia e Gonzalo de Castro.

Il film originale, diretto da Susanne Bier, era stato visto in streaming su Netflix da 89 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane. Il sequel del romanzo Bird Box, intitolato Malorie, è stato pubblicato dall'autore Josh Malerman nella primavera del 2020, ma lo spin-off racconterà un'altra storia.

"Esplorare il fenomeno di Bird Box con David e Alex Pastor che seguono le persone sopravvissute a Barcellona è un'opportunità non solo per intrattenere, ma anche per mostrare quanto siamo dipendenti l'uno dall'altro" ha commentato il produttore esecutivo Dylan Clark.

"Nel nuovo capitolo, i nostri incredibili registi Alex e David Pastor stanno coraggiosamente espandendo Bird Box in un modo connesso a livello globale che solo Netflix può offrire" ha aggiunto Chris Morgan, anch'egli tra i produttori. "Non vedo l'ora che il pubblico di tutto il mondo veda i misteri sorprendenti che si svelano lungo le strade di Barcellona."