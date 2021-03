Bird Box, il film Netflix con Sandra Bullock diventa un franchise: ecco il primo spin-off!

Pubblicato alla fine del 2018, il film Netflix Bird box è stato visto in streaming da 89 milioni di spettatori soltanto nelle prime quattro settimane. L'idea di un secondo capitolo, vista anche la pubblicazione del sequel del libro da cui è tratto, è parsa subito naturale, e nei mesi scorsi è stata confermata dall'autore del romanzo, Josh Malerman.

Stando a quanto riporta Deadline, però, non sarà un classico follow-up, ma l'inizio di un vero e proprio franchise globale. Sarebbe infatti già in lavorazione uno spin-off in lingua spagnola, che racconterà la storia da un punto di vista diverso, e potrebbero seguire anche altri titoli.

Il film, ancora senza titolo, sarà prodotto per Nefllix da Dylan Clark e Chris Morgan, produttori di Bird Box. Insieme a loro, Adrián Guerra (Buried - Sepolto, con Ryan Reynolds) e Núria Valls della Nostromo Pictures. Secondo una nota della piattaforma streaming, il progetto avrà "un sapore decisamente spagnolo".

La produzione dello spin-off dovrebbe iniziare entro la fine del 2020 in Spagna. Gli sceneggiatori e registi saranno Alex e David Pastor, conosciuto per il thriller Netflix del 2020 The Occupant e il thriller pandemico del 2009 Carriers. Tra i loro lavori ci sono anche la serie Syfy Incorporated e la recente serie HBO Max The Head, di cui sono creatori.