Bird Box: Barcellona, ecco lo spin-off del film Netflix con Sandra Bullock: trailer e data

Bird Box: Barcellona è lo spin-off spagnolo di Bird Box, campione di ascolti e popolarità sulla piattaforma di streaming on demand Netflix con protagonista Sandra Bullock che ha dato il là ad un franchise, il cui primo nuovo capitolo si mostra oggi nel trailer ufficiale.

Oltre al teaser, che riporta lo spettatore nell'inquietante mondo post-apocalittico del primo episodio, Netflix ha anche svelato la data d'uscita di Bird Box: Barcellona, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming on demand per tutti gli abbonati a partire dal prossimo 14 luglio. Come intuibile dal titolo, Bird Box: Barcellona offrirà una storia parallela a quella raccontata dal film con protagonista Sandra Bullock, e seguirà nuovi personaggi alle prese con l'invasione aliena nel contesto della suggestiva città spagnola.

Ricordiamo che la pellicola originale, uscita nel 2018 per la regia di Susanne Bier, era l'adattamento cinematografico del romanzo del 2014 "La morte avrà i tuoi occhi" ("Bird Box") scritto da Josh Malerman, e ambientato in un futuro post-apocalittico in cui alieni invasori uccidono chiunque posi gli occhi su di loro. Qualche tempo fa, l'autore del romanzo aveva anticipato che Netflix realizzerà anche Bird Box 2, adattamento del secondo libro della saga.

Dalla sua uscita, Bird Box è diventato il film più visto nella storia di Netflix nella canonica finestra temporale dei primi 28 giorni di disponibilità sulla piattaforma, con un record di 282,02 milioni di ore visualizzate dagli abbonati in tutto il mondo. Ha mantenuto questa posizione fino a quando non è stato detronizzato da Red Notice nel 2021.

Che cosa vi aspettate da questo spin-off? Ditecelo nei commenti.